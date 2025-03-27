اعتقال متهمين إثنين بالإرهاب في الموصل

وقالت في بيان ورد لـ ، إنه "وفق معلومات أمنية، وبجهد متميز، تمكن والعشرون الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع الجهد الاستخباري من تنفيذ مذكرات قبض قضائية صادرة من ، ألقي خلالها القبض على متهمين اثنين بمدينة مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب".وأضافت القيادة، أن "المتهمين تم احالتهما اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".