مصرع شاب عبث بسلاح والده في الموصل

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شابا من تولد 2007 كان يعبث بسلاح والده المنتسب، داخل داره في ضمن مدينة ، ما أدى الى اطلاق رصاصة عن طريق الخطأ لترديه صريعا".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".