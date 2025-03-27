مقتل شخص بهجوم مسلح شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمقتل شخص بهجوم مسلح شرقي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "فتح مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة ما اسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث بحثا عن المنفذين".