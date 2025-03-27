السوداني يوجه بشمول هذه الفئة بقطع الأراضي وتسهيل منحِهم القروض

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس برمضان old
من
06:00 PM
الى
07:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الإعلام والاتصالات تقرر منع بشير الحجيمي من الظهور الإعلامي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-520706-638786928754198990.jpeg
السوداني يوجه بشمول هذه الفئة بقطع الأراضي وتسهيل منحِهم القروض
أمن
2025-03-27 | 13:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7,887 شوهد
شارك رئيس
مجلس الوزراء
، القائد العام للقوات المسلحة
محمد
شياع
السوداني
، اليوم الخميس، ضبّاط ومنتسبي الفرقة الخاصة، مائدة إفطار شهر رمضان
المبارك
.
وبارك
السوداني
، وفق البيان، "للحاضرين صيام الشهر الفضيل، وهنَّأهم بقرب حلول عيد
الفطر
المبارك
، مشيراً إلى تضحيات الفرقة الخاصة التي قدمت الشهداء والجرحى في الدفاع عن الوطن، ومساهمتها في حفظ الأمن والاستقرار في
بغداد
، بما عُرف عنها من انضباط والتزام بالسياقات العسكرية والأمنية، انعكست على التطوّر في البناء والإعمار والتنمية في عموم مناطق البلاد".
وأكد رئيس
مجلس الوزراء
"وجوب معالجة الخلل أو الخرق في أداء الواجب أو الحركة في التعامل مع المواطنين، موصياً ضباط ومنتسبي الفرقة الخاصة بالمحافظة على الارتباط الإيجابي مع المواطنين أثناء تنفيذ الواجبات، مع ضرورة تحقيق الجاهزية والتدريب واللياقة والتمكين من حيث المستلزمات المطلوبة، التي يجب توفيرها لفرض الأمن، كما وجّه بأن يُشمل ضباط ومنتسبو الفرقة الخاصة باستحقاق توزيع قطع الأراضي السكنية المخدومة، وتسهيل منحِهم القروض".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
شمول هذه الفئة بتخصيص الأراضي السكنية
05:07 | 2025-02-11
السوداني يوافق على شمول هذه الفئة بالضمان الصحي
05:39 | 2025-03-17
صندوق الإسكان يحذر من عمليات النصب عبر ادعاء تسهيل القروض
03:55 | 2025-03-03
السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لـ10 آلاف قطعة أرض ضمن مشروع توزيع الأراضي بالنهروان
03:34 | 2025-02-26
السوداني
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل هو مفبرك.. حقيقة مقطع الفيديو لهتاف الجماهير على العراقيين بملعب عمان الدولي؟
محليات
45.31%
11:44 | 2025-03-26
هل هو مفبرك.. حقيقة مقطع الفيديو لهتاف الجماهير على العراقيين بملعب عمان الدولي؟
11:44 | 2025-03-26
بعد خسارة الامس.. ما هي احتمالات تأهل منتخبنا الوطني الى المونديال؟
رياضة
20.08%
09:30 | 2025-03-26
بعد خسارة الامس.. ما هي احتمالات تأهل منتخبنا الوطني الى المونديال؟
09:30 | 2025-03-26
انهاء إجراءات صرف رواتب المتقاعدين
محليات
17.94%
11:14 | 2025-03-26
انهاء إجراءات صرف رواتب المتقاعدين
11:14 | 2025-03-26
السيد الصدر يعلن موقفه من المشاركة في الانتخابات
سياسة
16.67%
13:47 | 2025-03-27
السيد الصدر يعلن موقفه من المشاركة في الانتخابات
13:47 | 2025-03-27
المزيد
أحدث الحلقات
ليلة رمضانية
جاسم العطية - الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-27
ليلة رمضانية
جاسم العطية - الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-27
قطع وريد
الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-27
قطع وريد
الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-27
بال 90
العامرية "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الموسم٣ - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-27
بال 90
العامرية "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الموسم٣ - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-27
شباب امرأة
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-27
شباب امرأة
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-27
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ الى ٤ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-03-27
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ الى ٤ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-03-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-27
زار رمضان
جولة مميزة وأحاديث ممتعة في منطقة الأمين - الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-27
زار رمضان
جولة مميزة وأحاديث ممتعة في منطقة الأمين - الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-27
حكاية لونا
الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-27
حكاية لونا
الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-27
سوشيل رمضان
حلقة ٢٧ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-27
سوشيل رمضان
حلقة ٢٧ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-27
جولة رمضانية
سوق نجارة الخشب - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-27
جولة رمضانية
سوق نجارة الخشب - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-27
الأكثر مشاهدة
ليلة رمضانية
جاسم العطية - الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-27
ليلة رمضانية
جاسم العطية - الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-27
قطع وريد
الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-27
قطع وريد
الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-27
بال 90
العامرية "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الموسم٣ - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-27
بال 90
العامرية "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الموسم٣ - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-27
شباب امرأة
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-27
شباب امرأة
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-27
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ الى ٤ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-03-27
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ الى ٤ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-03-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-27
زار رمضان
جولة مميزة وأحاديث ممتعة في منطقة الأمين - الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-27
زار رمضان
جولة مميزة وأحاديث ممتعة في منطقة الأمين - الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-27
حكاية لونا
الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-27
حكاية لونا
الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-27
سوشيل رمضان
حلقة ٢٧ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-27
سوشيل رمضان
حلقة ٢٧ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-27
جولة رمضانية
سوق نجارة الخشب - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-27
جولة رمضانية
سوق نجارة الخشب - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-27
اخترنا لك
تدمير مضافتين لـ"داعش" في وادي حوران
14:52 | 2025-03-27
مقتل شخص بهجوم مسلح شرقي بغداد
12:19 | 2025-03-27
مصرع شاب عبث بسلاح والده في الموصل
07:46 | 2025-03-27
اعتقال متهمين إثنين بالإرهاب في الموصل
05:36 | 2025-03-27
استخبارات بالزي المدني ومنع الدراجات والخيول.. الخطة الأمنية للعيد في 11 نقطة
03:08 | 2025-03-27
اعتقال شخصين بمقبرة بعد قتلهما كاسب بكركوك.. وواسطي يفقد حياته بقنبرة صدامية
01:40 | 2025-03-27
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.