السوداني يوجه بشمول هذه الفئة بقطع الأراضي وتسهيل منحِهم القروض

وبارك ، وفق البيان، "للحاضرين صيام الشهر الفضيل، وهنَّأهم بقرب حلول عيد ، مشيراً إلى تضحيات الفرقة الخاصة التي قدمت الشهداء والجرحى في الدفاع عن الوطن، ومساهمتها في حفظ الأمن والاستقرار في ، بما عُرف عنها من انضباط والتزام بالسياقات العسكرية والأمنية، انعكست على التطوّر في البناء والإعمار والتنمية في عموم مناطق البلاد".وأكد رئيس "وجوب معالجة الخلل أو الخرق في أداء الواجب أو الحركة في التعامل مع المواطنين، موصياً ضباط ومنتسبي الفرقة الخاصة بالمحافظة على الارتباط الإيجابي مع المواطنين أثناء تنفيذ الواجبات، مع ضرورة تحقيق الجاهزية والتدريب واللياقة والتمكين من حيث المستلزمات المطلوبة، التي يجب توفيرها لفرض الأمن، كما وجّه بأن يُشمل ضباط ومنتسبو الفرقة الخاصة باستحقاق توزيع قطع الأراضي السكنية المخدومة، وتسهيل منحِهم القروض".