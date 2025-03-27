أعلنت ، مساء الخميس، عن تدمير مضافتين لـ"داعش" في غربي العراق.

وقالت القيادة في بيان، "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تتواصل الضربات الموجعة لقصم ظهر الإرهاب والخلاص من عناصره المهزومة، ومن خلال المتابعة الفنية والمعلومات الدقيقة والجهد الميداني المتواصل والمتميز للشجعان في وبمتابعة وتكثيف الجهد الفني من قبل خلية الاستهداف في ، نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F_16 غارة جوية دقيقة وناجحة".

وأضاف البيان أن الغارة "حولت مضافتين لعناصر عصابات الإرهابية الى ركام فوق رؤوس الإرهابيين في شمالي ضمن قاطع قيادة عمليات الانبار".