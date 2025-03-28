متهم بالاغتصاب والسحر والشعوذة.. القبض على مطلوب في بغداد (صور)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت مفارز قسم شرطة التابعة إلى قيادة شرطة من إلقاء القبض على متهم يعتبر من المشعوذين والمختص بأعمال السحر والمطلوب وفق احكام المادة (393 اغتصاب) ق ع ".وأضافت: "عملية القبض تمت خلال تنفيذ أمر قبض بحقه ضمن قاطع المسؤولية وأثناء التحري والبحث داخل الدار عثر على مواد تستخدم للسحر (طلاسم ومواد مختلفة وايضاً العثور على خناجر وسكاكين مختلفة الأحجام) والعثور على أختام بأسم المتهم ينتحل صفه (خبير قضائي)".وأشارت القيادة الى انه "تم إيداعه التوقيف لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".