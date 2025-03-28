شخص ينهي حياته باطلاق النار على نفسه من سلاح رشاش في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، انه "اقدم رجل تولد ٦٨ على الانتحار باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع بندقية M4 اطلاق نار تحت الفك وخروجها من الرأس داخل منزله ضمن منطقة في بغداد".وأضاف ان "المعلومات اشارت الى ان الحادث نتيجة معاناته من امراض نفسية".