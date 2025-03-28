بضربات جوية.. تدمير مضافات وقتل عناصر من داعش في الانبار

وقالت الخلية في بيان ورد لـ ، انه "مع قرب حلول عيد والاستعداد لإرسال التهاني والتبريكات، كان لقواتنا الأمنية الشجاعة طريقتها الخاصة في تقديم التهاني لأبناء شعبنا الكريم، إذ إن هذه التهنئة كانت الاستمرار في ملاحقة وقتل ما تبقى من عناصر عصابات الإرهابية".وأضافت: "قد كان لخلية الاستهداف في دور المتابعة المكثفة والتخطيط طيلة نهار اليوم، بالتنسيق والتعاون مع الأبطال الغيارى في مديرية الاستخبارات العسكرية التي سخرت جهدها الفني والميداني لرصد مضافة مهمة للإرهابيين في ضمن قاطع الفرقة السابعة في قيادة عمليات الجزيرة".وأشارت الخلية الى انه "على ضوء هذا الرصد والمتابعة، نفذ صقور الجو الغيارى ضربة جوية ناجحة بواسطة طائرات F_16، أسفرت في معلومات أولية عن قتل عنصرين من عصابات الإرهابية، أعقب هذه الضربة انفجارات متتالية داخل المضافة ناتجة عن تدمير أسلحة وأعتدة ومعدات مختلفة ومواد لوجستية كانت بداخلها، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".وبينت: "إن قواتنا الأمنية البطلة لا تعرف التوقف عن ملاحقة فلول داعش وهي صاحبة المبادرة للقصاص العادل منهم، فلا مفر لكم من عزيمة رجالنا الذين نذروا أنفسهم للعراق وشعبه الكريم".