البصرة.. امرأة مسنّة تطلب الدفاع المدني لرفعها الى شقتها بالطابق الثالث (صور)

وقالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "امرأة مسنّة استنجدت بالدفاع المدني في بعد أن تعذّر عليها الصعود عبر السلالم إلى سكنها في بناية متعددة الطوابق".وأضافت انه "ما كان من رجال الدفاع المدني إلاّ تقديم يد العون ونقلها على سرير محمول إلى الطابق الثالث حيث مسكنها، وسط ثناء وشكر من ذويها وجيرانها بعد أن تقطعت بهم السبل لحملها".