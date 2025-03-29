السوداني يستبق عيد الفطر بتوجيهات للأجهزة الأمنية والخدمية

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ ، أنه "أجرى رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة ، اليوم السبت، زيارة إلى مقرّ ، تابع خلالها الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بعيد ، بحضور أمين بغداد".واطلع ، وفق البيان، على "الخطة والإجراءات التفصيلية للواجبات والمهام الموكلة إلى الجهات الأمنية والخدمية ضمن قواطع المسؤولية، ووجّه سيادته بضرورة الالتزام بالخطط الموضوعة بتفاصليها وعدم التراخي في إجراءات التنفيذ".وأشار رئيس الى ان "العيد مناسبة دينية واجتماعية تتطلب جهداً وعملاً استثنائياً من جانب والخدمية لتأمين اجواء هذه المناسبة، مع التأكيد على إبداء الانضباط والتعامل المهني لتأمين حركة المواطنين، وضمان انسيابية النقل، والحفاظ على النظام العام، خلال أيام العيد السعيد".كما اجرى القائد العام للقوات المسلحة زيارة الى مقر خلية الاستهداف الجوي في ، واطلع على جهودها في استهداف اوكار الارهابيين وتدميرها، وملاحقة فلولهم، مشددا على أهمية تعزيز وتطوير الأساليب العسكرية المتبعة في مكافحة الإرهاب.واشاد السوداني، بحسب البيان، "بالنتائج الكبيرة والمهمة التي حققتها الخلية، وبالتطور الفني الذي شهدته من خلال تفعيل وتقييم الامكانات الوطنية، وموارد المراقبة الجوية، والاستطلاع الجوي لقيادات الاسلحة والمديريات المختصة، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد".