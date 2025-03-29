تعرض لإصابة خطيرة.. عصابة تهاجم مواطنا لسرقة مليون دينار جنوب غرب بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "هجوما مسلحا من قبل عصابة مكونة من 3 اشخاص تمتهن التسليب استهدفت مواطنا مما ادى الى اصابته بجروح خطيرة جراء طعنه بالسكين وسرقة مبلغ قدره مليون دينار".وبين أن الحادث وقع "في منطقة شهداء العاصمة".