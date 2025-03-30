شخص يقتل خاله في مشاجرة عائلية ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، ان "خلافات عائلية لم تعرف اسبابها تطورت الى مشاجرة بين شخص وخاله استخدم فيها السلاح الخفيف "مسدس" ما اسفر عن مقتل ضمن منطقة الفضيلية".وأضاف: "تجري الاجهزة الامنية البحث عن ابن الاخت الذي لاذ بالفرار".