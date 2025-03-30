بتهمة ممارسة البغاء.. القبض على رجلين وامراة في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية القت القبض على رجلين وامرأة كانوا متواجدين داخل احد الدور السكنية ضمن منطقة حي البتول بجانب بتهمة ممارسة البغاء".وأضاف ان "القوة ضبطت داخل الدار مشروبات روحية وادوات تستخدم لتعاطي المخدرات".