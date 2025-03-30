القبض على صينيات في المنصور

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية داهمت مركزا يستخدم للمساج ولا توجد به اي موافقات في منطقة المصور غربي ، والقت القبض على 5 فتيات من الجنسية الصينية يعملن بداخله".وأضافت ان "القوة ضبطت بحوزتهن ادوات تستخدم لممارسة البغاء".