مسلحون يقتلون شخصا وسط ميسان

وقال المصدر في حديث لـ ، "فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم باتجاه شخص وسط محافظة ما اسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية وصلت مكان الحادث وفتحت تحقيقا في الحادث".