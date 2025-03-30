اعتقال متهم سرق مجمعا تجاريا في الديوانية

أعلنت ، عن اعتقال متهم قام بسرقة مجمع تجاري في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة اللواء ، تمكن ابطال مكافحة الإجرام من اعتقال متهم اقدم على سرقة مجمع تجاري في قضاء عفك".

وأضاف البيان أن المتهم "حاول الاختفاء عن الانظار والهرب إلا أن يقظة ابطال القوات الأمنية حالت دون ذلك بعد رصد تحركاته عن طريق المراقبة".