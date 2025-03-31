باول ايام العيد.. مقتل واصابة 8 اشخاص بمشاجرة مسلحة في البصرة

وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان مشاجرة مسلحة اندلعت بين عائلتين من عشيرة واحدة في احدى مناطق ، ما تسببت بمقتل شخص يعمل منتسب في واصابة 7 اخرين، لافتا الى ان أحد المصابين كان مستطرق وليس طرف في المشاجرة المسلحة.وأضاف انه تم نقل المصابين الى المستشفى، فيما تحركت قوة أمنية الى مكان المشاجرة.