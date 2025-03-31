ووفقًا للمصادر الأمنية، فإن الجثة تعود لفتاة يتراوح عمرها بين 25 و30 سنة، وعُثر عليها مصابة بضربة بآلة حادة على الرأس، وقد فارقت الحياة في مكان الحادث. ولم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت تعود للبلوگر المذكورة في الأنباء المتداولة.وأكدت المصادر أنه لم يتم تسجيل أي حالة سرقة في موقع الحادث، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الضحية.