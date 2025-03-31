الإطاحة بشخص يمارس "السحر والشعوذة" في ذي قار

وذكر بيان للمديرية ورد لـ ، أنه "بعملية نوعية وبجهد استخباري عالي تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن التابعة الى والامن بوزارة الدفاع من الاطاحة بشخص يمارس عمليات النصب والاحتيال بمحافظة ، حيث كان يقوم بعمليات السحر والشعوذة واستغلال المواطنين بحجة القيام لهم بالشعوذة مقابل مبالغ مالية".وأضاف البيان، انه "تم ضبط المتهم بالجرم المشهود وبحوزته مواد السحر والشعوذة التي يقوم بواسطتها بإيهام المواطنين والاحتيال عليهم"، مشيراً إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وإحالة إلى الجهات المعنية مع المضبوطات".