التعرف على جثة البلوگر "شوق العنزي" والقبض على الجاني بعد فراره للانبار

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه تم إلقاء القبض على الجاني، من مواليد 2003، بالتنسيق بين مكافحة إجرام ومكافحة إجرام ، بعد أن فرَّ إلى عقب ارتكابه الجريمة.

وأشار المصدر إلى أن الاعترافات الأولية للجاني كشفت أنه نفّذ جريمته بدافع السرقة، وقد تم ضبط مسدس بحوزته أثناء عملية الاعتقال.

وكانت قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنباء عن مقتل بلوگر في منطقة ببغداد، إلا أن مصادر أمنية أكدت أن جثة مجهولة الهوية تم العثور عليها ليلة أمس داخل إحدى الشقق في ، وليس في كما تم تداوله.

ووفقًا للمصادر الأمنية، فإن الجثة تعود لفتاة يتراوح عمرها بين 25 و30 سنة، وعُثر عليها مصابة بضربة بآلة حادة على الرأس، وقد فارقت الحياة في مكان الحادث. ولم يُعرف وقتها ما إذا كانت تعود للبلوگر المذكورة في الأنباء المتداولة.