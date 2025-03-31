سجلت حالات تباطؤ.. مفوضية حقوق الإنسان توجه دعوة للداخلية بشأن "911"

وقال المكتب في بيان، انه "يطالب وزارةالداخلية بضرورة وضع الرقم الساخن للطوارئ (911) تحت دائرة (أعلى الاهتمامات) حيث انه يعد اكبر مانع للوقاية من الجريمة والعكس حال اهمال أي اتصال".وطالب المكتب، الوزارة "بفتح نقاط في كل محافظة لسرعة الاستجابة وتقليل الزخم من آلاف الاتصالات ودراية كل شرطة محافظة بتفاصيل محافظتها وطبيعة التعامل السريع مع الخروقات والجرائم مناطقيا".وسجل المكتب، وفق البيان، "مناشدات لوجود تباطؤ في حالات عدم الرد على بعض الاتصالات وهو ما يدعو الى القلق ولأتخاذ خطوات عاجلة".