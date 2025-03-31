القبض على تاجر مخدرات باكستاني شرقي بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "القوات الأمنية في تمكنت من الإطاحة بشخص باكستاني الجنسية يدعى (ع. ن) اثناء بيعه غرامات من تم ضبطها وهي عبارة عن كرستال وحشيشة".وأضاف أن القوات المختصة قامت بتحويله إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.