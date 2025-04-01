كشف تفاصيل الاعتداء على مكتب نائب سابق في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "تم ورود معلومات تفيد بوجود حادث اعتداء على مكتب "النائب السابق حيدر الملا" بواسطة (اشخاص يستقلون عجلات نوع تاهو) وتكسير زجاج ومحتويات المكتب مع سحب جهاز تسجيل المراقبة ضمن منطقة (العامرية) بجانب ، وهروبهم الى جهة مجهولة".وتابعت، انه "تم تشكيل فريق عمل مشترك من القوة الماسكة للأرض بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية والتوجه لمكان الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات الاولية تم التعرف على الجناة".واضافت، انه "تم متابعة الجناة بشكل دقيق الامر الذي ادى الى تسليم أنفسهم الى مديرية اجرام المنصور"، مشيرة الى انه "سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".