ضبط كمية من زيوت المحركات معدة للتهريب في منفذ زرباطية

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مديرية منفذ الحدودي تمكنت من ضبط (4) عجلات في نقطة البحث والتحري خارج الكمركي محملة بمادة (زيوت محركات) لم يتم التصريح عنها في المعاملات الكمركية المنجزة".وأضافت، ان "تلك المواد لا تحمل اجازة الاستيراد والموافقات الاصولية من مما سبب هدراً بالمال العام".وتابعت، انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالته العجلات الى مركز شرطة لغرض عرض الموضوع على قاضي تحقيق بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المقصرين".