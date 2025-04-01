إحباط محاولة تهريب 30 ألف حبة كبتاغون على الحدود السورية

وذكر الناطق باسم الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تمكنت مفارز الفوج الثاني في لواء مغاوير قوات الحدود من إحباط محاولة تهريب 30 ألف حبة مخدرة نوع "كبتاغون" عبر مجرى بإتجاه في منطقة الباغوز".وتابع، ان " العملية جاءت بعد رصد عبر الكاميرات الحرارية، حيث كانت المواد المهربة مخفية داخل علب بلاستيكية ومعبأة بأكياس ثم أُحكم ربطها بلفة من القصب للتمويه".واضاف، انه " تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات".