اندلاع حريق في مول تجاري شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق متوسط اندلع أعلى بناية مول تجاري ضمن شرقي بغداد".وأضاف المصدر، أن "الفرق الدفاع المدني أكدت عدم وجود خسائر بشرية، وانحسارها على الخسائر المادية فقط".