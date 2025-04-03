شرطة ميسان تكشف عن أهم الجرائم الجناية الغامضة واعتقال مرتكبيها

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لـ ، إن "الاسبوع الحالي شهد (5) جرائم قتل بحوادث منفصلة راح ضحيتها (5) مواطنين إثر خلافات عشائرية وثارات سابقة والبعض منها كان خلافاً شخصيا"، مبينة ان "معظمها تم كشفها بأوقات قياسية جدا من خلال الملاحقة والتتبع فضلاً عن جهود استثنائية في بعض العمليات منها عملية إلقاء القبض على قتلة أحد المنتسبين في الجيش العراقي رغم غموضها وتغيير ملامح مسرح الجريمة تم اكتشافها والقبض على مرتكبيها".وأضافت القيادة، "كذلك حادث مقتل مواطن في منطقة ، حيث تم القبض على الجناة وضبط الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم بعد أقل من ساعة، وحادث آخر في منطقة بسبب خلاف تطور فيما بعد إلى عراك بالآلات وتم الإطاحة بمرتكب الجريمة"، مشيرة الى انه "فيما يخص حادث القتل الذي وقع قرب قائمقامية ورغم الغموض الذي كان يشوب الحادث تم تشكيل فريق عمل وأخذ على عاتقه كافة حيثيات الحادث واستطاع وبجهود حثيثة من كشف ملابساته".