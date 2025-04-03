يخص البطاقة الوطنية.. الأحوال المدنية تصدر تنويها للمراجعين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تعلن أن يوم السبت المقبل الموافق ٥/ نيسان /٢٠٢٥ سيكون دواماً مخصصاً لتسليم البطاقات الوطنية المنجزة للمواطنين وفي كافة أقسام المعلومات المدنية في والمحافظات".وأضافت المديرية، "وسيكون الدوام من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً، لذا نهيب بمواطنينا الكرام التوجه لاستلامها".