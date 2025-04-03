في بغداد.. إصابة شخص بمشاجرة والعثور على جثة

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بإصابة شخص بمشاجرة، فيما تم العثور على جثة في .​

​

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مشاجرة بين شخصين لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام السلاح الخفيف مسدس ما اسفر عن اصابة احد اطراف المشاجرة ضمن قضاء المدائن".

وأضاف المصدر أنه "تم العثور على جثة رجل مجهول الهوية مرمية بالقرب من مشروع القناة"، مشيرا الى ان "الجثة بدت عليها اثار دماء يعتقد انها متعرضة الى الضرب".