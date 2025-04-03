في بغداد.. اعتقال قاتل عائلة هارب من ميسان

وقالت الوزارة في بيان، "تمكنت مفارز قيادة شرطة المتمثلة بقسم شرطة ومركز شرطة اكد اجرام المعامل وفوج سوات القيادة بالتعاون مع القوة الماسكة من القاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المواد القانونية (406) لقيامه بقتل عائلة كاملة في محافظة ميسان".وأضاف البيان أن "عملية القبض تمت بعد ورود معلومات تفيد بتواجد المتهم ضمن قاطع المسؤولية ليتم تشكيل فريق عمل والتوجه إلى مكان تواجده والقبض عليه"، مشيرا الى "ضبط بحوزته سلاح نوع مسدس وهويات مزورة وهو متنكر بزي آخر ولدى التحقيق معه اعترف بقيامه بالجريمة".