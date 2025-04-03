مصدر أمني يكشف عن وصول قوة إسبانية لصحراء راوة

كشف مصدر أمني، مساء الخميس، عن وصول قوة إسبانية الى غربي لغرض الاستطلاع عن تحركات تنظيم "داعش".

وقال المصدر في حديث لـ ، "قبل يوم وصلت قوة إسبانية من إلى لغرض الاستطلاع عن تحركات باستخدام الطائرات المسيرة في الصحراء".

وأضاف المصدر "تتواجد هذه القوة بين فترة وأخرى".

يشار الى أن في تشهد وصول تعزيزات عسكرية من مختلف الجنسيات، فيما كشف مصدر أمني أن هدف التعزيزات تطوير خبرات القوات العراقية.