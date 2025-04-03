السبت المقبل.. تفجير مسيطر عليه قرب مطار بغداد

أعلنت خلية ، الخميس، عن قيام الجهات الأمنية بتفجير مسيطر عليه قرب السبت المقبل.

وقالت الخلية في بيان، "سيكون هناك تفجير مسيطر عليه من قبل الجهات الأمنية المختصة لمخلفات حربية بالساعة 9:00 صباح يوم السبت الموافق 5 نيسان 2025 غربي العاصمة".

وأضاف البيان أن التفجير "بالقرب من الدولي".