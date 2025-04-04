قائد عمليات الجزيرة ينفي عبر السومرية وجود اعتقالات في القائم: الوضع الأمني مستقر

وقال في حديث للسومرية نيوز، ان "الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود اعتقالات في قضاء القائم غير صحيحة"، لافتا الى أن "الوضع الأمني في القضاء مستقر ويخضع بالكامل لسيطرة المتواجدة هناك".وخلال الساعات الماضية، انتشرت معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود اعتقالات لأشخاص طالبوا بإنهاء تواجد "الجماعات المسلحة" وسط استياء شعبي في القضاء القائم بمحافظة .