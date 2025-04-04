بغداد.. القبض على شخص اعتدى على رجل مرور في الزعفرانية

وذكرت شرطة في بيان أن "مفارز اجرام ألقت القبض على شخص لقيامه بالاعتداء على أحد رجال المرور أثناء تأديته للواجب ضمن منطقة الزعفرانية".وأضافت شرطة أنه "تم إيداعه التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".