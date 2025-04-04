نتائج التحقيق في مشاجرة “مدير الرواتب” بالشرطة الاتحادية والمهندس بشير

ووفقًا لما توصلت إليه اللجنة التحقيقية، بحسب بيان رسمي ورد لـ ، فإن المواطن بشير خالد لطيف توجه في ساعة متأخرة من الليل إلى المجمع السكني للأيادي في منطقة ببغداد، حيث يقيم مدير الرواتب. وبعد منعه من الدخول عند الرئيسية، قام بالتسلل عبر السياج القريب إلى داخل المجمع والتوجه نحو شقة المسؤول الأمني، وهو ما أدى إلى وقوع مشاجرة بين الطرفين شارك فيها نجل مدير الرواتب، الذي يعمل بصفة شرطي.عقب الحادث، تدخلت دوريات النجدة التي حضرت إلى الموقع، حيث قامت بتوقيف المواطن بشير خالد لطيف ونقله إلى مركز شرطة حطين، إلا أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، إذ نشبت مشاجرة داخل الموقف بين الموقوف وعدد من المحتجزين الآخرين، تعرض خلالها للضرب المبرح، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية.وفي ضوء نتائج التحقيق، قررت اللجنة المشكلة من قبل اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدة أطراف متورطة في الحادث، حيث تم تشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير الرواتب ونجله بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي، إضافة إلى مجلس تحقيقي آخر بحق ضابط التحقيق، نظراً لعدم اتخاذه الإجراءات الأصولية اللازمة لتسجيل شكوى متقابلة. كما قررت الوزارة إحالة كادر الموقف المركزي ووجبة الخفر للتحقيق بسبب عدم السيطرة على الموقوفين أثناء وقوع الاعتداء داخل القاعة، وفق البيان.وأكدت الوزارة أن القضية قد أُحيلت بالكامل إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد/ ، لاستكمال التحقيقات والوصول إلى جميع التفاصيل المرتبطة بالحادثة.وشددت على التزامها بالشفافية في التعامل مع مثل هذه القضايا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز للقانون.وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية عن تعرض المهندس بشير خالد للتعذيب في أحد مراكز الاحتجاز في ، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة أدخلته في حالة موت سريري.ووفقًا للمصادر، فإن الواقعة حدثت داخل مركز شرطة حطين، حيث تم توقيف المواطن إثر شجار مع ضابط برتبة لواء في .وأوضحت المصادر، أن المهندس بشير خالد كان بصحة جيدة عند اعتقاله، إلا أنه تعرض لاحقًا لاعتداء داخل السجن، أسفر عن إصابات بليغة أدخلته في حالة حرجة، مما استدعى نقله إلى قسم الإنعاش في مستشفى العام.على إثر تداول القضية إعلاميًا، أصدر توجيهًا بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لكشف ملابسات الحادث، وتقديم تقرير رسمي حول الحادثة، مع حصر الإجراءات القانونية المتخذة بحق المسؤولين عن الواقعة.