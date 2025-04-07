بعد وفاة المهندس بشير.. السوداني يصدر توجيهاً

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، ، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "في الوقت الذي نعزي فيه ذوي ومحبي المواطن (بشير خالد لطيف) نؤكد على ان هذا الحادث وما جرى على الفقيد لن يمر دون محاسبة المقصرين والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت الى وفاته".وأضاف ، "بناء على ما تقدم، فقد وجه رئيس القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وكيل لشؤون الشرطة ووكيل جهاز وضابط برتبة عليا من العراقي للتحقيق في جميع ملابسات القضية وتقديم تقرير مفصل عن ما حدث منذ بداية وقوع الحادث لحين وفاة المغفور له".وأشار إلى أنه "سيتم إعلان نتائج التحقيق بالحادث أمام انظار الرأي العام حال اكتماله"، مؤكداً: "إننا لن نتهاون مع كل من تسول له نفسه إيذاء العراقيين والتعامل خارج السياقات القانونية بعيدا عن مبادئ حقوق الإنسان وكرامته".