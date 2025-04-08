تظاهرة للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي (صور)

وقال مراسل ، ان "العشرات من منتسبي المفسوخة عقودهم والمفصولين تظاهروا امام مجلس المحافظة، صباح هذا اليوم".واضاف ان "التظاهرة للمطالبة بعودتهم للعمل ضمن الشعبي".وسبق أن نظم المفصولين والمفسوخة عقودهم من عناصر تظاهرات امام مقر للمطالبة بعودتهم.