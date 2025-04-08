عملوا ضمن "داعش".. الإطاحة بأربعة ارهابيين في أربع محافظات

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ ، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات قيادات الفرق ( 1 ، 6 ، 8 ، 16 ) وبتعاون وتنسيق مع المتواجدة في قواطع المسؤولية، نفذت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية عدة عمليات استباقية في مختلف مناطق المحافظات ( و و و )".وأضاف، ان العملية "أسفرت عن إلقاء القبض على ( 4 ) ارهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( 4 / ارهاب ) في قضاء وناحية ومنطقة ساقزلي وشمال ، والذين كانوا يعملون في صفوف تنظيم الارهابي ومنهم من شارك في الهجمات الارهابية ضد القوات الأمنية العراقية سابقاً"، مشيرا الى انه "تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها".