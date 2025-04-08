بينهم مشعوذ ومخالفين لشروط الاقامة.. اعتقال متهمين في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "وفقاً للخطة الامنية المرسومة لتعزيز الامن والاستقرار وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والجنائية ومتابعة وتدقيق ملف العمالة الاجنبية، تمكنت تشكيلات فرقتي المشاة(السادسة، السابعة عشر) ولواء المغاوير قيادتنا بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم "بالسحر والشعوذة" واخرين بقضايا(ترويج وتعاطي المواد المخدرة، اطراف مشاجرات مسلحة)، واجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية".واشارت الى ان عملية القبض جرت ضمن مناطق (الشهداء_ابي غريب، حي بدر، سيطرة العدوانية، مجمع الجوهرة السكني، حي الضباط_اليوسفية، السعد_المحمودية، الطارمية) في جانب الكرخ".واشارت الى انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".