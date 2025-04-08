العثور على جثة شخص شمال ميسان

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بالعثور على جثة شخص شمال .

وقال المصدر في حديث لـ ، إنه "تم العثور على جثة لشخص من سكنة مركز المحافظة عثر عليها في منطقة ابو شطيب التي تقع شمال على طريق بغداد".

وأضاف أن "الجثة عليها اثار خنق مع وجود قطعة قماش ملفوفة على الرقبة وتم نقلها الى الطب العدلي".