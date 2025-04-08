إصابة أربعة عناصر أمن بمداهمة تاجر مخدرات في ذي قار

أفاد مصدر أمني، بإصابة أربعة عناصر أمن بمداهمة تاجر مخدرات في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة مشتركة من والافواج والنجدة داهمت تاجر مخدرات وتم تبادل اطلاق النار في بينه وبين القوات المذكورة في محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر أن "اربعة من عناصر الامن اصيبوا بجروح وكذلك اصابة الشخص المعني خلال المداهمة".