بينهم مخالفون لشروط الإقامة.. القبض على متهمين بقضايا مختلفة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال مفارزنا المشتركة تم القاء القبض على عدد من المتهمين، بينهم ثلاثة "اجانب" مخالفين لشروط الاقامة والجنسية ضبط بحوزتهم كمية من "الحبوب المخدرة".وتابعت، انه "تم القبض أيضا، على متهمين بحيازة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة، وترويج وتعاطي المواد المخدرة، فيما تم حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية في جانبي والرصافة".وأضافت، انه "تأتي هذه الممارسات لتعزيز الأمن والاستقرار ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين في عموم مناطق العاصمة خلال (٤٨) ساعة الماضية".