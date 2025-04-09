ارتال لقوات حفظ القانون تتجه من صلاح الدين الى بغداد.. هل تتهيء لتظاهرات؟ (فيديو)

والتقطت عدسة ، عشرات العجلات لقوات حفظ القانون وهي تتجه على من باتجاه العاصمة .ولم يتسن للسومرية التحقق من أسباب توجه العجلات باتجاه العاصمة ، وما اذا كان هذا الانتقال هو لتعزيز عديد عناصر قوات حفظ القانون في العاصمة بغداد نتيجة توقعات باستمرار تظاهرات المعلمين والمدرسين فضلا عن تظاهر فئات أخرى تطالب بتعديل سلم الرواتب، خصوصا وان يوم امس نفذ العديد من مطالب الكوادر التربوية الا انه لم يتضمن زيادة الرواتب والتخصيصات.