ضبطوا داخل مطعم بواسط.. السجن المؤبد لعائلة تحمل 4 كيلوات "كرستال"

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات تصدر حكما بالسجن المؤبد على أربعة أفراد من عائلة واحدة تضم أبا وأما وولدين، وذلك بعد ضبطهم في مطعم بمدينة وبحوزتهم 4 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة، بالإضافة إلى مبلغ 30 ألف دولار".