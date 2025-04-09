نفذ إحدى أخطر عمليات الاختراق.. اعتقال قرصان سرّب (1500) غيغابايت من البيانات الحساسة

وذكر بيان للجهاز، انه "في إطار جهوده المتواصلة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، نفذ جهاز العراقي عملية نوعية أفضت إلى إلقاء القبض على متهم نفّذ إحدى أخطر عمليات الاختراق الإلكتروني التي استهدفت عدداً من الشركات الخاصة، وسرّب نحو (1500) غيغابايت من البيانات الحساسة، شملت معلومات شخصية للمواطنين كالأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، وقام ببيعها لأطراف مجهولة عدة مرات".وتُعدّ هذه الجريمة، وفق البيان، "تهديداً مباشراً لخصوصية المواطنين وأمنهم المعلوماتي، ما استدعى تحركاً عاجلاً من الجهاز لرصد المتهم وتتبع نشاطه السيبراني، وصولاً إلى الإطاحة به قبل أن يتمكن من تسريب مزيد من البيانات أو استغلالها في أنشطة إجرامية أخرى".وأكد جهاز "التزامه التام بحماية بيانات المواطنين والتصدي للجرائم السيبرانية بكل حزم، كما يدعو جميع الشركات العاملة في القطاع الخاص إلى الالتزام بمعايير الأمن السيبراني، وتعزيز إجراءات الحماية الرقمية لمنع أي محاولات اختراق أو تسريب".