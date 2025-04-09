الإطاحة بشبكة حاولت تهريب (31) شخصاً اجنبيا من المحافظات الشمالية تجاه بغداد

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ ، ان "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من الإطاحة بشبكة دولية مكونة من ثلاثة متهمين حاولت تهريب (31) شخصاً من جنسيات مختلفة بطريقة ماكرة داخل عجلة نقل كبيرة كانت قادمة من المحافظات الشمالية باتجاه العاصمة بغداد".وأضافت ان "عملية إلقاء القبض على هذه الشبكة تمت في بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وجهد نوعي ونصب كمين محكم"، مشيرة الى انه "جرى إحالة جميع الملقى القبض عليهم الى الجهات التحقيقية المعنية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".