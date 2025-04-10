وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "بعد أعمال العنف التي شهدتها ، القت القوات الأمنية القبض على 13 شخصا هاجموا القوات الأمنية مما ادى الى إصابة 9 منتسبين جراء تعرضهم إلى هجوم بواسطة القناني النارية والحجارةاثناء تنفيذ واجب ازالة التجاوزات ضمن القرية العراقية لاغراض الاستثمار".وأضاف ان "جميع الموجودين هناك هم من أصحاب التجاوزات".وأشار الى ان "القوات الامنية ايضا استخدمت الرصاص الحي بالفضاء واعتدت على الموجودين الامر الذي دفع الاهالي الى دفاعهم عن انفسهم".ومنذ العام الماضي، تتكرر قصة القرية العراقية التي تعجز السلطات الأمنية حتى الان من اخلائها، وهي عبارة عن مجمع سكني تابع لوزارة لكن يبدو ان الكثير من العوائل استحوذت عليه بعد 2003 وهو يقع في قرب .واظهرت مشاهد مصورة يوم امس، مصادمات عنيفة بين سكان المنطقة وبين قوات الأمن، حيث اطلق عناصر الامن الرصاص في الهواء فيما هاجم المواطنون العناصر بالحجارة.