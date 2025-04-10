القبض على متهم باغواء حدث لممارسة "الرذيلة" في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "اثناء قيام مفارز الاولى لمكافحة الاجرام بملاحقة مرتكبي الحوادث، وبالتنسيق مع دوريات نجدة الاول ومركز التهذيب، تم القبض على المتهم (م ق س ع) وذلك لقيامه باستدراج المجنى عليه الحدث (م ح) ضمن احدى المتنزهات في قطاع 30 واقتياده عن طريق الإغواء إلى جهة مجهولة لغرض ممارسة الرذيلة معه".وتابعت أنه "تم بذل الجهود من قبل المفارز والقبض على المتهم انف الذكر وبصحبته الحدث المذكور ضمن قطاع 32".واضافت أنه "تم القبض عليه واصطحابه إلى مكتب اجرام الصدر الاولى لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".