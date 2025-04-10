"إبرة خبط" تنهي حياة شاب في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "إحدى مستشفيات منطقة آوه في استقبلت شابا كان في وضع صحي حرج"، مبينا أن "ذوي الشاب أكدوا أنه ذهب الى أحد المضمدين في منطقتهم السكنية وقام الأخير بحقنه بإبرة خبط، لأنه كان يشكو بعض الآلام".وأضاف المصدر، أن "الشاب تدهورت حالته الصحية كثيرا بعد تلقيه هذه الحقنة ثم فارق الحياة"، مؤكدا ان "ذوي الشاب رفعوا دعوى قضائية ضد المضمد".