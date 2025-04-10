رصاص مجهول ينهي حياة مدني شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه أحد المدنيين ضمن منطقة شرقي العاصمة، ما أسفر عن مقتله في الحال".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث واستكمال التحقيقات للقبض على الجناة".